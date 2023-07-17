19 июля, 10:12
В первом полугодии диспансеризацию и профилактические осмотры прошли свыше 43 тысяч жителей республики
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Как нам сообщили в пресс-службе регионального правительства, всего в этому году планируют охватить около 96 тысяч человек. Благодаря работе новых фельдшерских пунктов, офисов врачей общей практики и передвижных медкомплексов профилактические осмотры и диспансеризация для сельских жителей стали еще доступнее.
Ведь главная задача - выявить заболевания на ранних стадиях и вовремя начать лечение.
Фото: Правительство Республики Калмыкия