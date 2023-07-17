Фольклорно-хореографическая группа "Улан-Залата Хальмгуд" стали победителями и призерами международного фестиваля-конкурса "Черноморские Звезды" в г. Сочи
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В нем участвовали более 12 коллективов со всей страны. Группа представила сразу два своих номера и покорила жюри. А художественный руководитель группы Антонина Босханджиева провела мастер-класс по обучению калмыцким национальным танцам.
Победа дала коллективу путёвку на фестиваль в Великом Устюге. Своими эмоциями танцоры поделились с нашим корреспондентом.