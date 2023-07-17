В национальном музее им. Пальмова откроется персональная выставка «Согреваю сердца»

Автор работ – художница Яна Асанова. В экспозиции будут представлены картины о Калмыкии, южные пейзажи и даже авторские куклы. Эта выставка - дебют автора. По словам экскурсоводов, она наполнена энергией, чистотой, разнообразием красок и светом, интересными художественными находками.

В экспозицию вошли работы в жанре пейзажа, натюрморта, сюжетной композиции. Подробнее об этом смотрите в выпусках вестей.