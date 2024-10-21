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23 октября, 13:56
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В Первом казачьем университете страны учится первый казак из Калмыкии

В Первом казачьем университете страны учится первый казак из Калмыкии

Московский государственный университет технологий и управления имени К. Г. Разумовского (Первый казачий университет) - важное учебное заведение. Казачий университет имеет много элементов, связанных с культурой казаков, что делает его уникальным.

Он был создан для сохранения и продвижения культурного наследия казаков. Обучение проводится не только в области истории и традиций казачества. В нем учатся студенты с учетом традиций казачества.

Данзан Отинов - студент факультета государственного и муниципального управления. Весь учебный процесс и все курсы ведутся с учетом исторической и культурной связи с казачеством. Данзан принимает активное участие в работе казачьего общества, созданного при университете. Недавно, как сообщает Союз казачьей молодежи РК, у него состоялась встреча с заместителем атамана Всероссийского казачьего общества по работе с молодёжью Игорем Кочубеевым.

Фото: Союз казачьей молодежи РК

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