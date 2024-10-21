Народному ансамблю песни «Сударушка» 40 лет

Народному ансамблю песни «Сударушка» села Вознесеновка Целинного района исполняется 40 лет. Они отметят свой творческий юбилей праздничным концертом, который на днях состоится в районном Доме культуры Троицкого.

«Сударушка» известна не только в Калмыкии, они - победители и лауреаты всесоюзных и региональных фестивалей народной песни. Уже много лет руководит коллективом заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств РК Сергей Настинов.

Коллектив славится исполнительским мастерством, обширным репертуаром, накопленным за годы своей деятельности. Солисты ансамбля – активные участники районных, городских и республиканских мероприятий. На протяжении многих десятилетий они сохраняют богатое культурное наследие народа.

Фото: Официальный канал Целинного района.