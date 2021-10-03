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30 октября, 17:34
НовостиКриминал

В период нерабочих дней россияне вновь могут стать мишенью для кибер-атак

В период нерабочих дней россияне вновь могут стать мишенью для кибер-атак

Об этом предупреждают правоохранительные органы региона. Они также напоминают о правилах, позволяющих не лишиться персональных данных и денег со своих карт. Особое внимание следует обращать на почтовые рассылки, всевозможные лотереи, «счастливые письма»,  распродажи от известных брендов и так далее. 

В арсенале мошенников разные схемы обмана. Они представляются представителями банка, органов соцзащиты, ПФР, благотворительных фондов.

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