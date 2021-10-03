Глава региона Бату Хасиков выразил соболезнования родным и близким Владимира Шовунова

"Сегодня утром с нами не стало Заслуженного врача Республики Калмыкия Владимира Алексеевича Шовунова.

Владимир Алексеевич посвятил жизнь служению медицине и проработал в республиканской больнице не один десяток лет, где заведовал реанимационно-анестезиологическим отделением. Это был настоящий профессионал своего дела, который внес большой вклад в становление и развитие анестезиологической службы в Калмыкии.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким Владимира Алексеевича. Память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Сәәни орнд төртхә"