30 октября, 17:27
Глава региона Бату Хасиков выразил соболезнования родным и близким Владимира Шовунова
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"Сегодня утром с нами не стало Заслуженного врача Республики Калмыкия Владимира Алексеевича Шовунова.
Владимир Алексеевич посвятил жизнь служению медицине и проработал в республиканской больнице не один десяток лет, где заведовал реанимационно-анестезиологическим отделением. Это был настоящий профессионал своего дела, который внес большой вклад в становление и развитие анестезиологической службы в Калмыкии.
Выражаю искренние соболезнования родным и близким Владимира Алексеевича. Память о нем навсегда останется в наших сердцах.
Сәәни орнд төртхә"