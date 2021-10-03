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31 октября, 11:00
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Сегодня в России поздравления с профессиональным праздником принимают сурдопереводчики

Сегодня в России поздравления с профессиональным праздником принимают сурдопереводчики

 Они помогают людям с нарушением слуха понять друг друга. Без них жизнь миллионов глухих и слабослышащих людей была бы совершенно иной.

Калмыцкое региональное отделение Всероссийского общества глухих образовалось 8 сентября 1958 года. Сейчас здесь на учете состоит около пятисот человек с нарушениями или полным отсутствием слуха. Но работают всего 4 сурдопереводчика. Председатель организации – Лидия Канкаева сетует, что кадровый вопрос – много лет стоит остро. И дело не только в том, что учебных заведений, которые готовили бы таких специалистов  в стране -  единицы. Профессия – сама по себе очень сложная. Сюда приходят те, кто готов трудиться сутками и долгие годы. У самой Лидии Канкаевой 35-летний стаж.

О представителях одной из самых редких профессий – репортаж Белг Манцаевой.

 

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