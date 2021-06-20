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13 июля, 21:14
НовостиСтроительствоОбразование

Образовательные учреждения республики готовятся к новому учебному году

Образовательные учреждения республики готовятся к новому учебному году

Ремонтные работы идут полным ходом и в Уланхольской средней школе имени Зая Пандиты. 

В посёлке Улан Хол Лаганского района проживает чуть больше 2 тысяч человек. Школу посещают 148 детей, из них в этом году в первый класс пойдут 17 малышей. Сейчас образовательное учреждение готовится к приему учеников. По словам директора Анны Васкеевой, косметический ремонт в классах уже завершен. Сейчас основная задача- замена окон в пищеблоке. Старые уже пришли в негодность.

В начале июня на Улан Хол обрушился сильный ветер и пыльная буря. С крыши пожарного выхода отлетел шифер и повредил кровлю на основном здании. Пострадал и детский сад по соседству. В короткие сроки последствия урагана силами СМО удалось устранить.

 К приему учеников готов и спортивный зал. Здесь в 2018 году, благодаря реализации программы «Развитие сельских территорий» был сделан капитальный ремонт. Оборудованы раздевалки и душевые, установлен нагревательный котел для воды. Сейчас остались лишь небольшие косметические работы. До 11 августа школа должны быть готова на сто процентов.

 

 

 

 

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