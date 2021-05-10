Произведения мировой и отечественной классики от юных артистов

В эти минуты в парке "Дружба" проходит большой концерт.



Дети с ограниченными возможностями здоровья подготовили незабываемый музыкально-литературный проект по произведениям мировой и отечественной классики, к которому они готовились вместе с известными артистами.

11-летней Заяне Манджиевой при рождении поставили диагноз ДЦП, подвывихи тазобедренных суставов. Но это не мешает ей заниматься творчеством. Сегодня – у нее дебют. До этого на сцену выходила только в коррекционной школе на утренниках. Девочка представит романс на стихи Булата Окуджавы «На фоне Пушкина снимается семейство». Когда мама - актриса Национального театра – готовилась к роли и читала это произведение, Заяна его выучила. Выступать они тоже будут вместе.

Будет представлена и сказка «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Церен Боваев, слабослышащий с детства, сыграет заглавного героя. Он даже нашел длинный шарф для завершения образа своего персонажа. Вторая главная роль досталась Аюшу Цадаеву. У него феноменальная память, он способен учить наизусть большие и сложные тексты. Лис открывает малышу жизнь человеческого сердца, учит ритуалам любви и дружбы, тому, о чем люди давно забыли. Его философия пришлась Аюшу по душе.

Музыка – это один из видов терапии и абилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому для Айсы Бадма-Халгаевой и Дантеса Абушаева подобрали песню известного композитора Аркадия Манджиева «Иньг мини». 16-летняя Герел Малышева прочтет монолог Нины Заречной из пьесы «Чайка» Антона Чехова. Концертную программу ребята готовили вместе с Заслуженным деятелем искусств республики Савром Катаевым, Главным режиссером театра кукол Алексеем Саранговым и артисткой Государственного хора Инессой Месхишвили. Это не первый их совместный проект.

Эти ребята не устают доказывать, что «ограниченные возможности здоровья» – всего лишь медицинский термин, что творческие способности на самом деле - безграничны.