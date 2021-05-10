Члены калмыцкого штаба ОНФ отмечают острую нехватку общественного транспорта в час пик

А после восьми вечера его вообще нет на улицах города. Несколько лет назад количество автобусов и предпринимателей, занятых в этой сфере, сократилось почти втрое. И это ощутили элистинцы. Тогда владельцев маршруток обязали установить тахографы и кассовые аппараты, увеличились и требования к налоговой отчётности.

Как отметил глава регионального исполкома ОНФ Баатр Мергульчиев, в условиях нехватки транспорта, отсутствие билетов, возможность проверить оформление фискальных чеков по полученным проездным документам, соблюдение графика рабочей смены водителями уходят на второй план.