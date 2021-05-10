  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
1 июня, 17:33
НовостиОбщество

Члены калмыцкого штаба ОНФ отмечают острую нехватку общественного транспорта в час пик

Члены калмыцкого штаба ОНФ отмечают острую нехватку общественного транспорта в час пик

А после восьми вечера его вообще нет на улицах города. Несколько лет назад количество автобусов и предпринимателей, занятых в этой сфере, сократилось почти втрое. И это ощутили элистинцы. Тогда владельцев маршруток обязали установить тахографы и кассовые аппараты, увеличились и требования к налоговой отчётности.

Как отметил глава регионального исполкома ОНФ Баатр Мергульчиев, в условиях нехватки транспорта, отсутствие билетов, возможность проверить оформление фискальных чеков по полученным проездным документам, соблюдение графика рабочей смены водителями уходят на второй план.

 Следите за новостями в Instagram!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия