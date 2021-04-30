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1 июня, 16:28
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К Международному дню защиты детей приурочен Всероссийский двухдневный форум «Вектор детство»

К Международному дню защиты детей приурочен Всероссийский двухдневный форум «Вектор детство»

Он проходит в Кемерово и организован по инициативе Уполномоченного при Президенте по правам ребенка. В форуме принимает участие и калмыцкий омбудсмен Ольга Умгаева. Федеральные министерства представят лучшие практики и инновации в сферах образования, здравоохранения, спорта, культуры, поддержки семей с детьми. Сегодня состоятся сессии по актуальным вопросам. К обсуждению приглашены около трехсот экспертов. Калмыкия представит проект «Зарядка на жизнь».

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