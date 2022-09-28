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28 ноября, 12:33
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Русский театр драмы и комедии представит жителям Калмыкии еще один спектакль

Русский театр драмы и комедии представит жителям Калмыкии еще один спектакль

Постановка народной артистки Калмыкии Елены Хаптахановой "Утренняя фея" основана на старинной испанской легенде. Этот мистический триллер на глазах у зрителей станет доброй сказкой о любви и радости.

Актеры театра покажут не только историю одной семьи, в которой к разбитой горем матери вернется дочь, но и расскажут о жизни и таинствах смерти.

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