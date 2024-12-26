В память о предках - благотворительный обед был организован в одном из столичных кафе.

Посетителей угощали джомбой, борцогами и горячими блюдами. За столом бабушки и дедушки делились своими воспоминаниями о нелегкой сибирской жизни. Также в Элисте в этот день бесплатно раздавали хлеб. Эта благотворительная акция еще одного предпринимателя, родные которого также прошли тяготы сибирской ссылки. По его словам, нынешнее поколение молодых обязаны знать трагическую историю предков и делать все, чтобы подобное не повторилось.