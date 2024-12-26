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28 декабря, 15:46
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Сегодня в православных храмах Элистинской и Калмыцкой епархии, по благословению архиепископа Юстиниана, прошли заупокойные богослужения по жертвам депортации калмыцкого народа.

Сегодня в православных храмах Элистинской и Калмыцкой епархии, по благословению архиепископа Юстиниана, прошли заупокойные богослужения по жертвам депортации калмыцкого народа.

Верующие помолились об упокоении всех пострадавших в ходе насильственного переселения калмыков в Сибирь. Общее число высланных, с учетом солдат и офицеров, выведенных из боевых частей, составило более 120 тысяч человек.

По поручению правящего архиерея богослужение в Казанском кафедральном соборе города Элисты совершил протоиерей Юрий Котинов.

Мама священнослужителя – Валентина Котинова, была депортирована вместе со своей семьей в Омскую область. Через 13 лет Валентина Лиджановна вернулась из ссылки на родину.

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