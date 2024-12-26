Сегодня в поселке Улан Хол Лаганского района прошел митинг, посвященный памяти жертв депортации калмыцкого народа.
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Глава Лаганского района Юрий Когаев со словами благодарности обратился к представителям старшего поколения, выстоявшего и вернувшегося на родную землю.
Наши предки в суровых условиях смогли не только выжить, но и сохранить национальные обычаи и традиции, культуру и язык, вернуться и восстановить республику.
Минутой молчания почтили участники траурного митинга память погибших и возложили цветы.
Видео: Лаганский район