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28 декабря, 16:51
НовостиСобытиеПамять

Сегодня в поселке Улан Хол Лаганского района прошел митинг, посвященный памяти жертв депортации калмыцкого народа.

Сегодня в поселке Улан Хол Лаганского района прошел митинг, посвященный памяти жертв депортации калмыцкого народа.

Глава Лаганского района Юрий Когаев со словами благодарности обратился к представителям старшего поколения, выстоявшего и вернувшегося на родную землю.

Наши предки в суровых условиях смогли не только выжить, но и сохранить национальные обычаи и традиции, культуру и язык, вернуться и восстановить республику.

Минутой молчания почтили участники траурного митинга память погибших и возложили цветы.

Видео: Лаганский район

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