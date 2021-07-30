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9 сентября, 18:43
НовостиПамять

В память о ветеране связи Ходже Бадмаеве на здании РТПЦ установили мемориальную доску

В память о ветеране связи Ходже Бадмаеве на здании РТПЦ установили мемориальную доску

Церемония открытия состоялось сегодня с участием официальных лиц, сотрудников отрасли. По словам директора Радиотелевизионного передающего центра Арслана Саксыкова, Ходжи Бадмаеву была уготовлена судьба от рядового инженера дослужиться до руководителя подразделений.

С поста замдиректора Управления связи Бадмаев был переведен в только начавший свою деятельность РТПЦ, а ровно через год он возглавил коллектив. 19-летнее руководство было отмечено бурным развитием телерадиовещания в Калмыкии. Ввод магистральной кабельной линии КМ-95 Волгоград–Элиста обеспечило трансляцию телевизионных программ в цветном изображении, а строительство телестанций в селе Садовое, поселках Утта и Улан-Хол и целой сети малых ретрансляторов значительно расширило зону эфирного вещания в регионе. 

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