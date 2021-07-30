«Уралан -2006» готовится к очередному матчу

Победитель получит дополнительную путевку в финал Первенства страны по футболу в мае будущего года. Соперник еще не определен. Известно, что это будет команда одной из футбольных академий страны. На тренировке побывала наш корреспондент Елена Алексенко.

Не успев передохнуть и сполна ощутить вкус победы на Первенстве России по Южному и Северокавказскому федеральным округам среди спортивных школ юные спортсмены вновь вышли на поле. В этот раз – для тренировки, а 4 октября они сделают это, чтобы вновь продемонстрировать все свои умения и таланты. Капитан команды Айта Очир-Гаряев признался, что нередко ради футбола пропускает уроки в школе. Знания потом, конечно, приходится наверстывать. Однако, спорт для него – дело всей жизни.

Вновь победителем престижного состязания калмыцкая команда стала спустя четыре года. Мингиян Бадмаев, признанный на турнире лучшим игроком, считает, что добиться успеха можно лишь благодаря упорству и тренировкам.

Семь лет назад Эрдни Ноняев впервые в качестве тренера набрал группу ребят. И до сих пор является для них главным наставником. Он сам - воспитанник этой спортивной школы. Поэтому, помимо физической подготовки и отработки техники, он старается привить каждому мальчишке любовь к футболу и желание стать лучше.

А еще эти ребята – резерв команды «Уралан». С ее возвращением на поле в республике вновь возрос интерес к футболу. Сейчас в школе тренируется более 350 детей от 7 до 17 лет.

Состоится игра 4 октября в Ессентуках. А пока спортсмены упорно тренируются, чтобы вновь порадовать своих болельщиков.