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9 сентября, 18:29
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Бату Хасиков возглавил Рейтинг глав регионов в соцсетях по Южному федеральному округу

Бату Хасиков возглавил Рейтинг глав регионов в соцсетях по Южному федеральному округу

Напомним, страницы руководителей регионов в соцсетях оцениваются с 2019 года по таким критериям, как присутствие глав на ключевых площадках: «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram и Facebook с учетом популярности в регионе каждой соцсети. 

Вовлеченность пользователей. Это отношение доли пользователей, проявляющих активность на странице — лайки, репосты, комментарии, — к общему числу пользователей соцсетей в регионе. 

Качество контента. При этом каждый критерий оценивается минимум двумя профильными экспертами.

В тройку лидеров данного рейтинга по ЮФО вошли также губернатор Севастополя Михаил Развожаев и руководитель Астраханской области Игорь Бабушкин.

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