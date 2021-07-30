Бату Хасиков возглавил Рейтинг глав регионов в соцсетях по Южному федеральному округу

Напомним, страницы руководителей регионов в соцсетях оцениваются с 2019 года по таким критериям, как присутствие глав на ключевых площадках: «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram и Facebook с учетом популярности в регионе каждой соцсети.

Вовлеченность пользователей. Это отношение доли пользователей, проявляющих активность на странице — лайки, репосты, комментарии, — к общему числу пользователей соцсетей в регионе.

Качество контента. При этом каждый критерий оценивается минимум двумя профильными экспертами.

В тройку лидеров данного рейтинга по ЮФО вошли также губернатор Севастополя Михаил Развожаев и руководитель Астраханской области Игорь Бабушкин.