В память о Главе МЧС России по всей стране прозвучали пожарные сирены

От Владивостока до Калининграда в 17.30 по московскому времени во всех пожарных частях и спасательных центрах прозвучали пожарные сирены. Так почтили память о Министре МЧС Евгении Зиничеве.

Пожарные и спасатели Калмыкии выразили главе ведомства свое уважение и всеобщее признание погибшему при исполнении служебного долга. В каждом районе республики тоже воздух взревел сиренами, которые сопроводили проблесковые маяки.

Под руководством Евгения Зиничева были спасены миллионы граждан. Он был верен этому делу до конца - трагически погиб, пытаясь сберечь жизнь другого человека. Мужество, самоотверженность, высочайший профессионализм и настоящие человеческие качества Министра МЧС, Героя России, генерала армии Евгения Зиничева навсегда останутся нравственными ориентирами для всех спасателей России.

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