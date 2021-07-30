Свыше 400 преступлений мошеннического характера зарегистрировано в Калмыкии за 8 месяцев года

Чаще всего жертвами злоумышленников становятся пенсионеры. Арсенал уловок аферистов богат и разнообразен. Обманывают доверчивых людей они как по телефону, так и в сети интернет. Например, при покупке на сайтах объявлений. Именно так произошло с героем сюжета нашего корреспондента Елены Алексенко.

Потерпевший хотел купить квадроцикл, нашел подходящий на одном из сайтов. По ссылке отправленной «продавцом» мужчина отправил 32 тысячи рублей за товар и доставку.

Не обратил внимание доверчивый элистинец даже на сообщения от браузера, с которого он осуществлял выход в интернет, о незаконном списании денежных средств со счета. И лишь, когда продавец перестал выходить с ним на связь, понял, что стал жертвой мошенника.

Современные технологии дают не только свободный доступ к любой информации, но и создают условия для появления новых идей у преступников. Среди них, например, обман покупателей при покупке или продаже на сайтах бесплатных объявлений, интернет-магазинах, различные розыгрыши и лотереи, звонки от лица сотрудников кредитной организации или правоохранительных органов.

По магнитикам в кабинете сотрудников угрозыска можно изучать географию локализации злоумышленников, которые обманывали жителей Калмыкии за последние несколько лет. С каждым годом число граждан, пострадавших от рук аферистов растет. За восемь месяцев текущего года в правоохранительных органах зарегистрировано 411 подобных случаев.

Совершать финансовые операции только на проверенных сайтах и никогда никому не сообщать реквизиты своей банковской карты и пин-код от нее. Эти простые советы помогут сохранить сбережения и нервы. Если вы, все же, попались на уловки аферистов, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы. Законодательством страны телефонная афера считается преступлением и попадает под действие статьи 159 Гголовного кодекса России, то есть, «Мошенничество», которая грозит преступнику реальным тюремным сроком.