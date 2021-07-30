Директор образовательного учреждения обвиняется в служебном подлоге

По версии следствия, в период с октября 2019 года по апрель - 2020 года, находясь на рабочем месте в городе Лагань, заведомо зная, что один из операторов газовой котельной не выполняет свои должностные обязанности и, в силу родственных отношений с последней, давала указания подчиненным о начислении и выплате в полном объеме заработной платы, а также фиксировании трудового стажа.

Также производились страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.