10 сентября, 18:05
 15 °C
86,15
72,76
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
  • Бан
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
10 сентября, 20:19
НовостиКриминал

Директор образовательного учреждения обвиняется в служебном подлоге

Директор образовательного учреждения обвиняется в служебном подлоге

По версии следствия, в период с октября 2019 года по апрель - 2020 года, находясь на рабочем месте в городе Лагань, заведомо зная, что один из операторов газовой котельной не выполняет свои должностные обязанности и, в силу родственных отношений с последней, давала указания подчиненным о начислении и выплате в полном объеме заработной платы, а также фиксировании трудового стажа.

Также производились страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия