В п. Цаган Аман продолжается благоустройство Центральной аллеи парка

Пространство обновляется по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Сегодня подрядчики демонтируют старое оборудование и покрытие, проводят устройство наружного освещения, укладывают плитку, устанавливают бордюры. После завершения работ установят скамейки и урны. Срок окончания работ – 1 сентября.

Напомним, в этом году в Калмыкии благоустраиваются 13 общественных территорий в 12 муниципальных образованиях.

Фото: МинЖКХ и энергетики Калмыкии