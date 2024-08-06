5 августа, 14:09
В п. Цаган Аман продолжается благоустройство Центральной аллеи парка
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Пространство обновляется по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Сегодня подрядчики демонтируют старое оборудование и покрытие, проводят устройство наружного освещения, укладывают плитку, устанавливают бордюры. После завершения работ установят скамейки и урны. Срок окончания работ – 1 сентября.
Напомним, в этом году в Калмыкии благоустраиваются 13 общественных территорий в 12 муниципальных образованиях.
Фото: МинЖКХ и энергетики Калмыкии