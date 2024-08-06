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5 августа, 14:09
НовостиСобытиеСтроительство

В п. Цаган Аман продолжается благоустройство Центральной аллеи парка

В п. Цаган Аман продолжается благоустройство Центральной аллеи парка

Пространство обновляется по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Сегодня подрядчики демонтируют старое оборудование и покрытие, проводят устройство наружного освещения, укладывают плитку, устанавливают бордюры. После завершения работ установят скамейки и урны. Срок окончания работ – 1 сентября.

Напомним, в этом году в Калмыкии благоустраиваются 13 общественных территорий в 12 муниципальных образованиях.

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Фото: МинЖКХ и энергетики Калмыкии

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