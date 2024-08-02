О происшествиях на дорогах республики

3 человека погибли, 9 получили травмы в результате 7 ДТП. Эти данные сегодня озвучили в Госавтоинспекции. Житель республики Дагестан, управляя автомашиной Лада-Гранта, двигаясь по автодороге «Астрахань-Элиста-Ставрополь», выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовиком и автомобилем Форд Фокус, который находился позади.

Задержано и отстранено от управления 26 водителей, управлявших автотранспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе 7 граждан ранее лишённых права управления. А на основании информации, полученной в режиме автоматической фото-видео фиксации, на территории Республики сотрудниками Госавтоинспекции вынесено более 8 тысяч постановлений об административных правонарушениях.