В преддверии нового учебного года в комплексных центрах социального обслуживания проходит ежегодная благотворительная акция «Помоги собраться в школу»

Она направлена на помощь малоимущим и многодетным семьям. На средства приобретаются все необходимые школьные принадлежности. В акции принимают участие неравнодушные жители республики, индивидуальные предприниматели, региональные и муниципальные организации и ведомства.

По данным министерства соцразвития труда и занятости региона, в прошлом году в ее рамках более 1 тыс. школьников из 793 семей получили адресную помощь на общую сумму более 142 млн руб.

Фото: Минсоцразвития Республики Калмыкия