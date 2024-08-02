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5 августа, 12:06
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В преддверии нового учебного года в комплексных центрах социального обслуживания проходит ежегодная благотворительная акция «Помоги собраться в школу»

В преддверии нового учебного года в комплексных центрах социального обслуживания проходит ежегодная благотворительная акция «Помоги собраться в школу»

Она направлена на помощь малоимущим и многодетным семьям. На средства приобретаются все необходимые школьные принадлежности. В акции принимают участие неравнодушные жители республики, индивидуальные предприниматели, региональные и муниципальные организации и ведомства.

По данным министерства соцразвития труда и занятости региона, в прошлом году в ее рамках более 1 тыс. школьников из 793 семей получили адресную помощь на общую сумму более 142 млн руб.

Фото: Минсоцразвития Республики Калмыкия

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