В оздоровительном лагере "Березка" завершилась первая смена

Она длилась 14 дней. Дети не только нашли новых друзей, но и почувствовали себя частью большой и дружной семьи "Березки". Особую радость принесло участие гостей из города Антрацит.

По завершению смены была организована экскурсионная программа по г. Городовиковск, сопровождающие из Антрацита выразили благодарность организаторам за теплый прием и возможность для детей провести время в атмосфере дружбы и взаимопонимания.

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