Писатели степного региона могут принять участие в конкурсе на издание книг

Его проводит региональное Министерство культуры и туризма совместно с Национальной библиотекой им. Амур-Санана.

В приоритете литературные произведения на темы «Юбилей Пушкина», «Великая Победа», «Культурно-историческое наследие Республики», «Литература для семейного чтения с детьми о Калмыкии», и другие знаменательные события, юбилейные и памятные даты в 2024 году, имеющие особое значение для республики.