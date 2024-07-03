Элиста водоканал проинформировал о состоянии воды на сегодняшний день

В 3 часа утечка на одном из подающих водоводов Верхний Яшкуль-Элиста. Ремонтные бригады незамедлительно приступили в устранению аварии. Подача воды была возобновлена по 2-м водоводам, однако из-за низкого напора уровень воды в резервуарах недостаточен.

В связи с этим была временно прекращена подача воды на частную застройку северного, северо-западного, западного, юго-западного и Южного районов города. В район отключения попали многоквартирные дома улиц 8 Марта, Ипподромная.

Сообщила пресс-служба водоканала.