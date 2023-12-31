В оздоровительном центре «Бумба» состоялся турнир по гиревому спорту «Рывок 2024»

В турнире приняли участие 30 спортсменов из г.Элисты, с.Троицкое, Сарпинского и Приютненского районов. Юноши выступали в трех возрастных категориях в дисциплине «рывок» с результатом времени 10 минут. Мужчины в абсолютной категории выполняли рывок гири весом 2024 раза без учета времени и без помоста для гири.

В самой младшей категории 2011 года рождения и младше победителями стали: 1.Сарваев Мингиян 2. Манджиев Алдар 3. Халгаев Бату

Среди юношей 2009-2010гр лучшие результаты показали: 1. Китляев Кирилл 2. Кукеев Александр 3. Бурулов Очир

В категории юношей 2006-2008гр лучшими стали: 1. Мучкаев Аюка 2. Очиров Санал 3. Павлуев Бадма

В соревнованиях среди мужчин в рывке гири весом 16кг места распределились следующим образом: 1. Магдиев Шамиль - 1 час 7 минут; 2. Эдеев Басанг - 1 час 32 минуты; 3. Инджиев Михаил - 708 подъемов за 1 час 7 минут.

Победители и призёры были награждены медалями и грамотами, сообщает Министерство физической культуры и туризма Республики Калмыкия.