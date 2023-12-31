Первый малыш в 2024 году появился на свет к семи часам утра. Это девочка. А в новогоднюю ночь родились 4 мальчика.

Сегодня домой выпишутся 6 детей. Так что они совсем скоро присоединяться к родным и близким, чтобы вместе встретить следующий праздник -Рождество. К счастью, у всех женщин роды прошли благополучно, говорит главный врач перинатального центра Галина Динкиева. Кстати, в Калмыкии повысилась рождаемость. В прошлом году зарегистрировано 2 246 ребенка, что на 65 новорожденных больше, чем за аналогичный период 2022. По словам врачей, есть роженицы, которые страдают от различных заболеваний.

А это, следовательно, сказывается на здоровье младенцев. В отделении реанимации сейчас находятся два малыша с очень низким весом. Сегодня даже в самых тяжелых случаях в перинатальном центре есть возможность сохранить жизнь малыша. Во многом благодаря оснащению медучреждения современным высокотехнологичным оборудованием.