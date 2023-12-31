Сотрудник следственного комитета Калмыкии навестил и поздравил с новогодними праздниками ветерана Великой отечественной Войны Николая Антоновича Скворцова

Заместитель руководителя Малодербетовского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Калмыкии Джангр Дорджиев поздравил ветерана Великой Отечественной войны Николая Антоновича Скворцова с Новым годом.

Сотрудники следственного управления навещают ветерана не впервые, каждый раз при встрече Николай Антонович делится воспоминаниями о войне, пройденных испытаниях, о великой Победе, рассказывает о событиях своей повседневной жизни. Несмотря на свой преклонный возраст, Николай Антонович активно участвует в общественной жизни Сарпинского района, патриотическом воспитании молодого поколения.

От лица всех сотрудников следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Калмыкия поздравил ветерана с новогодними праздниками, пожелал крепкого здоровья и долгих лет жизни. Приняв поздравления и подарки, ветеран тепло поздравил следователей в ответ, пожелав им успехов в их непростой работе, здоровья и мирного неба.

Николай Антонович отметил, как ему приятно и дорого то, что сотрудники Следственного комитета России на протяжении долгих лет помнят о нем, очень часто радуют встречами, и он с нетерпением будет ждать новой.