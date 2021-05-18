Сегодня в поселке Комсомольский продолжает свою работу мобильная станция переливания крови

По словам медиков, в период пандемии возросла потребность в тромбоцитах. Чтобы их получить проводится аппаратный тромбоцитаферез, который позволяет получить за одну процедуру полную терапевтическую дозу от донора. Также, те, кто переболел коронавирусом в легкой форме и получил вакцину от COVID-19 - могут сдать кровь. Но через месяц после выздоровления или прививки.

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