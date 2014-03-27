В отношении жителя Юстинского района возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты алиментов на содержание ребенка

Прокуратурой установлено, что, несмотря на примененную в отношении родителя меру административного воздействия за неуплату алиментов, в течение длительного времени, отец являясь трудоспособным знал о вступившем в законную силу решении суда о взыскании с него алиментов на содержание ребенка и о наличии возбужденного исполнительного производства.

Однако в нарушение требований уплату алиментов на содержание ребенка не производил. Размер задолженности за вышеуказанный период составил свыше 144 тыс. рублей, а общая задолженность по состоянию на 28 февраля 2024 года составила порядка 1 млн рублей.

Прокуратура района направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам рассмотрения в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей), сообщила пресс-служба ведомства.