В дачном поселке в Элисте, где находится нелегальный питомник для бродячих собак, побывали представители городской прокуратуры и регионального народного фронта
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Рейд был организован по обращению местных жителей. Кроме зловонного запаха, люди жалуются на бесконечный лай и нападения бездомных псов. Проблема с ними возникла из-за того, что в Элисте нет питомника, считают они.
В прошлом году в надзорные органы обратились более 200 жителей региона, пострадавшие от укусов безнадзорных животных.