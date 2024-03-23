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27 марта, 13:24
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В дачном поселке в Элисте, где находится нелегальный питомник для бродячих собак, побывали представители городской прокуратуры и регионального народного фронта

В дачном поселке в Элисте, где находится нелегальный питомник для бродячих собак, побывали представители городской прокуратуры и регионального народного фронта

Рейд был организован по обращению местных жителей. Кроме зловонного запаха, люди жалуются на бесконечный лай и нападения бездомных псов. Проблема с ними возникла из-за того, что в Элисте нет питомника, считают они.

В прошлом году в надзорные органы обратились более 200 жителей региона, пострадавшие от укусов безнадзорных животных.

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