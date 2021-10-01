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21 октября, 18:02
НовостиКриминал

Полицейский из Калмыкии обвиняется в мошенничестве и превышении должностных полномочий

Полицейский из Калмыкии обвиняется в мошенничестве и превышении должностных полномочий

Как сообщили сегодня в следственном комитете Калмыкии, в феврале этого года подозреваемый работал следователем межрайонного отдела МВД «Приютненский».

В производстве было расследование уголовного дела. Вопреки интересам службы, действуя с корыстной целью, путем обмана он предложил обвиняемому – жителю Красноярского края– перечислить денежные средства на счет для решения его проблемы.

В итоге он получил 55 тысяч, а в марте - еще 70 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

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