Полицейский из Калмыкии обвиняется в мошенничестве и превышении должностных полномочий

Как сообщили сегодня в следственном комитете Калмыкии, в феврале этого года подозреваемый работал следователем межрайонного отдела МВД «Приютненский».

В производстве было расследование уголовного дела. Вопреки интересам службы, действуя с корыстной целью, путем обмана он предложил обвиняемому – жителю Красноярского края– перечислить денежные средства на счет для решения его проблемы.

В итоге он получил 55 тысяч, а в марте - еще 70 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.