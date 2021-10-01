Калмыцкая республиканская организация Всероссийского общества слепых принимает поздравления с 90-летием

Для подопечных ведомства организовали праздничный концерт, наградили ветеранов и активистов движения. Многие их них - победители и призеры республиканских и всероссийских спортивных соревнований. Но успехов добиваются и те, кто успешно занимается творчеством.

Певцы и музыканты также показали себя на различных конкурсах. На сегодня в регионе работают 4 отделения социального учреждения: в Городовиковском, Лаганском и Малодербетовском районах, а также в Элисте. Они объединяют более шестисот человек.