Калмыцкие каратисты заняли 42 медали на Открытом турнире в Волжском

А также завоевали первое общекомандное место. Это еще один шаг на пути к Всероссийскому Первенству. Оно имеет особое значение для ребят, которые ставят перед собой высокие цели. Подробнее о том, в чём секрет успеха и какие дальнейшие планы у наших атлетов, узнавал сегодня Церен Банинов.

Калмыкию представляли 50 спортсменов. В их числе - студент Элистинского педагогического колледжа Михаил Менкеев. Он выиграл все четыре поединка, не потеряв ни одного балла. Сказались и 10 лет занятий каратэ и тщательная подготовка. А также мотивация. Впереди – Чемпионат страны «Надежды России». От него зависит отбор на Первенство Европы.

Ещё одно золото завоевала Саглара Очирова. Учащаяся элистинской школы №3 выступила ярко, практически не давая шанса соперницам. Она также считает, что успех связан с усердными тренировками.

По итогам турнира калмыцкие спортсмены завоевали 19 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых медалей. Главный тренер Федерации каратэ Очир Манджиев считает, что результаты улучшаются в связи с тем, что каратэ стремительно набирает популярность в республике.

Останавливаться на достигнутом ребята не собираются. Сейчас все мысли уже о декабрьских отборочных соревнованиях. Если каратисты в Санкт-Петербурге выступят также успешно, то попадут на континентальное Первенство. И, возможно, уже в следующем году, в Калмыкии появится ещё один чемпион Европы.