19 апреля, 10:12
В Октябрьском районе состоится - конкурс-фестиваль "Рис-фест", приуроченный к Фестивалю тюльпанов
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Участники отведают мастерство в готовке блюд из риса, являющегося основной местной зерновой культурой. Победители конкурса будут получать немаленькие призы: 20 тысяч рублей за первое место, 15 тысяч за второе место и 10 тысяч за третье место.
Участники отведают мастерство в готовке блюд из риса, являющегося основной местной зерновой культурой. Победители конкурса будут получать немаленькие призы: 20 тысяч рублей за первое место, 15 тысяч за второе место и 10 тысяч за третье место.
Отметим, что мероприятие пройдет в культурно-спортивном комплексе "Юность" 22 апреля.