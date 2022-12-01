Сегодня онлайн мошенничество продолжает набирать обороты

Накануне жительница Калмыкии, желая заработать на инвестициях стала жертвой мошенников, лишившись почти 140 тысяч рублей. По данным пресс-службы регионального Министерства Внутренних Дел, злоумышленник пытаясь обмануть 54-летнюю женщину притворился консультантом по инвестициям и под предлогом получения доходов от акций Газпрома, убедил ее перевести денежные средства на указанные счета. Доверившись, гражданка лишилась 136 тысяч рублей.



Отметим, что МВД по Республике Калмыкия информирует граждан о том, что ООО "Газпром инвест" не осуществляет деятельность брокера на рынке ценных бумаг. Любые лицензии, свидетельства, сертификаты, подтверждающие обратное — являются фальсифицированными документами. А лица, осуществляющие попытки под этими предлогами привлечь денежные средства физических лиц, являются мошенниками.