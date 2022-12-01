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19 апреля, 09:48
Новости

Сегодня онлайн мошенничество продолжает набирать обороты

Сегодня онлайн мошенничество продолжает набирать обороты

Накануне жительница Калмыкии, желая заработать на инвестициях стала жертвой мошенников, лишившись почти 140 тысяч рублей. По данным пресс-службы регионального Министерства Внутренних Дел, злоумышленник пытаясь обмануть 54-летнюю женщину притворился консультантом по инвестициям и под предлогом получения доходов от акций Газпрома, убедил ее перевести денежные средства на указанные счета. Доверившись, гражданка лишилась 136 тысяч рублей.

Отметим, что МВД по Республике Калмыкия информирует граждан о том, что ООО "Газпром инвест" не осуществляет деятельность брокера на рынке ценных бумаг. Любые лицензии, свидетельства, сертификаты, подтверждающие обратное — являются фальсифицированными документами. А лица, осуществляющие попытки под этими предлогами привлечь денежные средства физических лиц, являются мошенниками.

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