Сегодня стартует зональный тур отбора участников для телевизионного конкурса "Теегин Айс"

В его рамках творческая группа отправится в село Приютное, где для членов жюри предстанут участники из западных и южных районов республики. Напомню, фестиваль проводится в З номинациях - "Сольное пение", "Вокальная группа" и "Инструментальное мастерство". В этом году конкурс посвящен памяти заслуженного работника искусств Калмыкии Аркадия Манджиева. Подробнее расскажем в других выпусках вестей.