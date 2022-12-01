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19 апреля, 10:35
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Сегодня стартует зональный тур отбора участников для телевизионного конкурса "Теегин Айс"

Сегодня стартует зональный тур отбора участников для телевизионного конкурса "Теегин Айс"

В его рамках творческая группа отправится в село Приютное, где для членов жюри предстанут участники из западных и южных районов республики. Напомню, фестиваль проводится в З номинациях - "Сольное пение", "Вокальная группа" и "Инструментальное мастерство". В этом году конкурс посвящен памяти заслуженного работника искусств Калмыкии Аркадия Манджиева. Подробнее расскажем в других выпусках вестей.

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