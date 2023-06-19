Сегодня в Национальном музее Калмыкии открывается фотовыставка «Красота и таинства природы»

В экспозиции представлено 60 работ, сделанных фотографами-натуралистами в разные времена года. Им удалось запечатлеть величественных орланов-белохвостов, сайгаков, которые сосуществовали с динозаврами, редкие цветы лотоса и многое другое, сообщила пресс – служба учреждения. На выставке посетители могут переместиться в любой заповедный уголок дикой природы Калмыкии и почувствовать палящее степное солнце в европейской пустыне, дуновение ветра на тюльпанных полях, увидеть стремительный бег степных антилоп, очутиться высоко в небе вместе с гордым орлом и полюбоваться на танец журавлей. На выставке зрители также смогут оценить работы юных художников республики, выполненных во время пленэра у памятника природы «Одинокий тополь».



Добавим, что экспозиция ежегодно проходит в рамках эколого-просветительского проекта «Сохраним природу родного края». Он реализуется в регионе с 2014 года и направлен на формирование экологической культуры.



Фото: Музей Пальмова