21 июня, 13:31
 28 °C
92,07
84,23
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
21 июня, 09:55
Новости

Сегодня в Национальном музее Калмыкии открывается фотовыставка «Красота и таинства природы»

Сегодня в Национальном музее Калмыкии открывается фотовыставка «Красота и таинства природы»

В экспозиции представлено 60 работ, сделанных фотографами-натуралистами в разные времена года. Им удалось запечатлеть величественных орланов-белохвостов, сайгаков, которые сосуществовали с динозаврами, редкие цветы лотоса и многое другое, сообщила пресс – служба учреждения. На выставке посетители могут переместиться в любой заповедный уголок дикой природы Калмыкии и почувствовать палящее степное солнце в европейской пустыне, дуновение ветра на тюльпанных полях, увидеть стремительный бег степных антилоп, очутиться высоко в небе вместе с гордым орлом и полюбоваться на танец журавлей. На выставке зрители также смогут оценить работы юных художников республики, выполненных во время пленэра у памятника природы «Одинокий тополь».

Добавим, что экспозиция ежегодно проходит в рамках эколого-просветительского проекта «Сохраним природу родного края». Он реализуется в регионе с 2014 года и направлен на формирование экологической культуры.

Фото: Музей Пальмова

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия