В Октябрьском районе прокуратура в судебном порядке добивается восстановления жилищных прав несовершеннолетних

Прокуратура Октябрьского района провела проверку исполнения законодательства, регламентирующего вопросы предоставления дополнительных мер государственной поддержки семьям, имеющим детей.



Установлено, что 7 жительниц Октябрьского района обратились в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Калмыкия с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала: с требованием направить указанную сумму на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья.



Решением уполномоченного органа их заявления о распоряжении средствами материнского капитала удовлетворены.



Однако после приобретения жилья за счет материнского капитала правообладателями жилых помещений оформление права собственности на несовершеннолетних детей не произведено.

Невыполнение правообладателями обязательства, связанного с оформлением права собственности несовершеннолетних детей на долю в жилом помещении, влечет нарушение прав последних.





Прокуратурой района в Малодербетовский районный суд предъявлено 7 заявлений об обязании оформить жилые помещения в общую долевую собственность несовершеннолетних детей с определением размера их долей по соглашению.