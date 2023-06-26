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28 июня, 12:45
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В Октябрьском районе прокуратура в судебном порядке добивается восстановления жилищных прав несовершеннолетних

В Октябрьском районе прокуратура в судебном порядке добивается восстановления жилищных прав несовершеннолетних
Прокуратура Октябрьского района провела проверку исполнения законодательства, регламентирующего вопросы предоставления дополнительных мер государственной поддержки семьям, имеющим детей.
 
Установлено, что 7 жительниц Октябрьского района обратились в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Калмыкия с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала: с требованием направить указанную сумму на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья.
 
Решением уполномоченного органа их заявления о распоряжении средствами материнского капитала удовлетворены.
 
Однако после приобретения жилья за счет материнского капитала правообладателями жилых помещений оформление права собственности на несовершеннолетних детей не произведено.
Невыполнение правообладателями обязательства, связанного с оформлением права собственности несовершеннолетних детей на долю в жилом помещении, влечет нарушение прав последних.

Прокуратурой района в Малодербетовский районный суд предъявлено 7 заявлений об обязании оформить жилые помещения в общую долевую собственность несовершеннолетних детей с определением размера их долей по соглашению.
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