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28 июня, 12:22
Новости

Нашего земляка, участника Великой Отечественной войны Петра Леонтьева чествовали на празднике в Белоруссии

Нашего земляка, участника Великой Отечественной войны Петра Леонтьева чествовали на празднике в Белоруссии

По приглашению Витебского горисполкома, он участвовал в праздничных мероприятиях, приуроченные к семьдесят девятой годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и 1049-летия его основания.

«Наш фронтовик, кавалер ордена Отечественной войны II степени участвовал в боях в Витебске в составе 1-го Прибалтийского фронта, освобождал от немецко-фашистских захватчиков Белоруссию и Литву. В поездке его сопровождали сотрудники социального учреждения», – сообщили в пресс-службе минсоцразвития РК.

Фото: Минсоцразвития Республики Калмыкия

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