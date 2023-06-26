28 июня, 12:22
Нашего земляка, участника Великой Отечественной войны Петра Леонтьева чествовали на празднике в Белоруссии
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По приглашению Витебского горисполкома, он участвовал в праздничных мероприятиях, приуроченные к семьдесят девятой годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и 1049-летия его основания.
По приглашению Витебского горисполкома, он участвовал в праздничных мероприятиях, приуроченные к семьдесят девятой годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и 1049-летия его основания.
«Наш фронтовик, кавалер ордена Отечественной войны II степени участвовал в боях в Витебске в составе 1-го Прибалтийского фронта, освобождал от немецко-фашистских захватчиков Белоруссию и Литву. В поездке его сопровождали сотрудники социального учреждения», – сообщили в пресс-службе минсоцразвития РК.
Фото: Минсоцразвития Республики Калмыкия