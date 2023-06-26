В Калмыкии до конца следующего года будут расселены жильцы 18 многоквартирных домов из аварийного фонда

Об этом сегодня сообщила пресс – служба Мин ЖКХ. Это первый этап реализации адресной программы, на которую из федерального бюджета выделены средства. В них проживает почти 900 человек. Речь идет о жильцах многоквартирных домов в Элисте, Городовиковске, поселках Цаган-Аман, Яшкуль, Хар-Булук и Троицкое.



Заявку на предоставление финансовой поддержки в размере свыше 320 млн. руб. одобрил "Фонд развития территорий". Почти половину такой же суммы софинансирует республиканская казна. Эти дома в населенных пунктах Калмыкии признаны аварийными до 1 января 2022 года. Ранее региональная программа была утверждена постановлением Правительства. Всего же планируется расселить жильцов 47 многоэтажек. Финансовая поддержка на следующие этапы программы будет рассчитана и доведена поэтапно.



Добавим, что за три года из аварийного жилья, признанного таковым к началу 2017 года в Калмыкии переселены 419 человек.