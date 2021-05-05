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6 июня, 15:16
Новости

В Октябрьском районе продолжается сев риса

Больше половины работ уже выполнено. В этом году посевная площадь по сравнению с прошлым стала больше. Это связано с увеличением объемов подаваемой воды по Сарпинской обводнительно-оросительной системе. Завершить кампанию земледельцы планируют в середине месяца. О жаркой страде сельхозтоваропроизводителей, в нашем следующем видеоматериале.

«Боярин», «Южанин», «Контакт» и «Рапан». Всё это названия сортов риса, выращиваемого на территории Октябрьского района, а именно в одном из крупнейших предприятий республики по производству злаковой крупы - «50 лет Октября». Здесь находится почти половина из всех рисовых полей муниципалитета. Сейчас в хозяйстве в разгаре посевная кампания, идет затопление чеков.

В этом году площадь посевов составляет почти 2000 га. По словам специалистов, процесс долгий и кропотливый.

«50 лет Октября» самое молодое рисоводческое хозяйство района. Помимо выращивания «белого золота» здесь возделывают и другие злаковые культуры. В эти дни параллельно с посевом земледельцы приступили к уборке люцерны. Сено пойдет на корм животных с близлежащих стоянок и на продажу в другие районы.

На сегодняшний день в хозяйстве засеяно уже более полутора тысяч гектаров риса. Завершится сев примерно в середине июня. В планах рисоводов получить урожай не менее 45 центнеров риса сырца с одного гектара.

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