Три человека погибли, 19 - получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП

Итоги дорожно-транспортных происшествий за прошедшую неделю сегодня озвучили представители управления ГИБДД. Участниками аварии стали не только жители Элисты, Яшкульского и Целинного районов, но столкновение со смертельным исходом совершил водитель из Чувашской республики, который держал путь в направлении «Астрахань-Элиста-Ставрополь». Все пострадавшие были доставлены в лечебные учреждения. Под наблюдением врачей находятся и несовершеннолетние пассажиры. В сводке полицейских и те, кто сел за руль в нетрезвом виде.