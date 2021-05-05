Теперь воспитанники и педагоги развивающего центра «Отмеченные небом» будут заниматься в более комфортных условиях

Сегодняшний подарок депутата Госдумы Бадмы Башанкаева пришелся кстати. Столбик термометров в Калмыкии приближается до отметки плюс 35. Уже завтра в кабинете будет установлена сплит-система. Педагоги обсудили с гостем проблемы детей-аутистов. Напомню, в регионе более ста детей с ментальными расстройствами. Это официально. На самом же деле цифры в разы больше. Для развития и социализации особенным детям необходимы особые условия.