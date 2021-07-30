В Октябрьском районе приступили к сбору риса

За 10 дней заготовлено более 1 420 тонн «белого золота». Но кампания затягивается из-за дождей. Как заверяют специалисты, в любом случае, плановый валовый сбор – не менее 12 тысяч тонн – к концу уборки поступит в закрома. Во многом, благодаря тому, что хозяйства не испытывали проблемы с подачей воды на рисовые чеки. К тому же, в этом году увеличили посевную площадь. Она составляет чуть более 3 600 гектаров.

Если погода позволит, октябрьцы планируют завершить уборку к середине октября. В успехе рисоводов заинтересованы и соседние регионы. Там высоко оценивают качества калмыцкого «белого золота» и давно наладили тесные торговые связи.