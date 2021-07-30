Какова дальнейшая судьба Ики-Бурульского группового водопровода?

Ответ на этот вопрос может дать только техническая экспертиза, которая уже началась на объектах. На эти цели выделены средства из федерального бюджета. Наш специальный корреспондент Ольга Эняева сегодня побывала в поселке Южный, где сооружены большая насосная станция, очистные сооружения и два резервуара чистой воды.

Это был самый масштабный проект, который должен был избавить степной регион от водного кризиса. Он реализовывался почти десять лет в рамках федеральной целевой программы. И когда долгожданный объект был готов в намеченные сроки, обещанная живительная влага так и не пришла в дома сельчан. А сейчас руководством республики прилагаются все усилия, чтобы Левокумская вода дошла до жителей Калмыкии, как можно скорее.

Но все зависит от комплексной экспертизы, которая сейчас ведется на всех объектах Ики-Бурульского группового водопровода. Специалисты Московской подрядной организации проверяют состояние трубопроводов и арматуры сразу на двух участках общей протяженностью более 100 километров. А гидроиспытания системы начались от населенного пункта Южный до поселка Магна. По словам директора Управления по эксплуатации групповых водопроводов Владимира Агеева, большая часть оборудования все еще лежит не распакованным. И огромное хозяйство, в которое было вложено столько сил, труда и денег, сейчас фактически простаивает и приходит в негодность.

Техническая и строительная диагностика должна завершиться до 1 декабря. И ее заключение позволит определить будущее Ики-Бурульского группового водопровода, исходя из принципов максимально эффективного использования уже построенных объектов, с учетом требований минимизации тарифа и обеспечения населения качественной питьевой водой. Также эксперты должны предложить несколько сценариев дальнейшего использования водопроводного хозяйства, говорит заместитель председателя Правительства Калмыкии Наран Кюкеев.

Между тем, жители поселка Южный вынуждены пользоваться привозной левокумской водой, которую, в основном, направляют на хозяйственные нужды. Хотя она не отвечает санитарным требованиям по итогам лабораторного исследования. Его проведут в этом году еще раз в рамках нынешней экспертизы. Раньше живительную влагу доставляли из Чограйского водохранилища. Но за 60 лет эксплуатации объекта качество ухудшилось, говорят сельчане.

Житель поселка Бадма Найминов подозревает, что плохая вода привела к ухудшению самочувствия. Поэтому отказался от левокумской. Ею поливает огород, цветы, поит своих кур.

Дело в том, что строительство объекта было завершено в 2016 году. Большую воду ждали жители Элисты и трех районов: Ики-Бурульского, Приютненского и Целинного. Однако, в полную мощность он так и не работал. Что вызвало вопросы у следственных органов. Дело дошло до суда. Рассмотрение уголовного дела о хищении 300 миллионов рублей, выделенных на строительство группового водопровода с подключением к Левокумскому месторождению, шло около года. А в июне Элистинский горсуд вынес приговор в отношении бывшего директора Управления Калммеливодхоз и двух жителей Москвы. Им инкриминировалось мошенничество в особо крупном размере. Наказание: организатору 9 лет лишения свободы, экс-руководителю предприятия 8 лет, остальным – по 7 и плюс всем штрафные денежные санкции. Осуждённые подали апелляцию. Рассмотрят ее 4 октября.

Пока идут судебные разбирательства, для руководства Калмыкии важнее, как можно скорее решить проблему водоснабжения степного края. Глава региона Бату Хасиков обратился за помощью в федеральное Правительство. На проведение большой экспертизы многострадального объекта выделено 72 миллиона. Договорённость была достигнута во время визита в Калмыкию Премьер-министра Михаила Мишустина в феврале.

Напомним, что для эксплуатации водовода протяженностью двести километров были построены 4 насосные станции, 3 мощные электроэнергетические подстанции и система водоподготовки. Стоимость объекта - 5 миллиардов рублей. Точку в этой истории ставить рано, но люди не теряют надежды, что в их дома придет долгожданная чистая вода.