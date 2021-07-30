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23 сентября, 17:38
НовостиМолодёжная политикаРелигия

В Элисте проходит традиционный Молодежный форум межконфессионального клуба «Дружный Кавказ»

В Элисте проходит традиционный Молодежный форум межконфессионального клуба «Дружный Кавказ»

В нем принимают участие заместители муфтиев Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской, Чеченской республик, Дагестана и Северной Осетии, а также Адыгеи и Краснодарского края. Вместе с представителями духовного управления мусульман Калмыкии, христианской и буддийской общин, участники обсуждают проблемы межэтнического взаимодействия и пути к их решению.

 Тема сегодня- роль традиций, обычаев и религиозного воспитания в профилактике молодёжного экстремизма. Речь идет и о консолидации молодежных сообществ. Это одна из главных тем дискуссии. Опираясь на опыт прошлого, храня культурный код народа, образовательный процесс должен идти в ногу со временем.

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